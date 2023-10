Ljubljanska borza: Dopoldne največ zanimanja za delnice Krke in Telekoma Slovenije

Ljubljana, 16. oktobra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,04 odstotka. Nad gladino so indeks potisnile delnice Telekoma Slovenije, ki beležijo 0,93-odstotno rast, ostali blue chipi so ostali na izhodiščni ravni. Največ prometa so vlagatelji zaenkrat opravili z delnicami Krke in Telekoma.