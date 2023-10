Župan v velikem številu brezdomcev vidi dokaz za to, da je Beograd metropola

Beograd, 16. oktobra - Beograjski župan Aleksandar Šapić je razburil srbsko javnost z izjavo, da je 5000 brezdomcev v Beogradu dokaz za to, da je srbska prestolnica postala metropola. Priznal je, da se kot župan ni ukvarjal s tem problemom, in napovedal, da bo zdaj to storil, poročajo srbski mediji.