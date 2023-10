Vse več Palestincev se zbira pred mejnim prehodom Rafa

Gaza, 16. oktobra - Pred mejnim prehodom Rafa med Egiptom in Gazo so se zbrali številni Palestinci in tuji državljani, potem ko so se razširila poročila o domnevni prekinitvi ognja na jugu palestinske enklave in začasnem odprtju prehoda. Prav tako se na egiptovski strani kopičijo tovornjaki s humanitarno pomočjo, poroča britanski BBC.