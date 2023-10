Reporter o morebitni veliki koaliciji SD-SDS (16. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Silvester Šurla v komentarju Velika koalicija piše o morebitnem prihodu koalicije SD-SDS po tem, ko so vidni politiki SD nezadovoljni, ker v državnem gospodarstvu v vladi pod vodstvom Roberta Goloba ne dosežejo svojega. Zdaj so začeli "graditi mostove" na drugo stran političnega prostora - prek Logarjeve Platforme Sodelovanja do Janševe SDS, meni.