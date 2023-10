Slovenec Dimitri Krainc izvoljen za predsednika Ameriškega združenja za nevrologijo

Ljubljana, 16. oktobra - Slovenski nevrolog in znanstvenik Dimitri Krainc je bil izvoljen za predsednika Ameriškega združenja za nevrologijo, ki že od leta 1875 združuje akademske nevroznanstvenike in nevrologe iz ZDA in sveta. Kot predsednik si želi ameriško združenje bolje povezati z nevrologi po svetu, več sodelovanja se nadeja tudi s slovenskimi nevrologi in študenti.