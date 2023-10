Iranskega režiserja Dariusha Mehrjuija in ženo našli mrtva

Teheran, 16. oktobra - Enega najvidnejših iranskih režiserjev Dariusha Mehrjuija in njegovo ženo Vahideh Mohammadifar so v soboto zvečer našli mrtva na njunem domu v bližini prestolnice Teheran. 83-letni režiser in žena sta po poročanju tujih tiskovnih agencij podlegla vbodnim ranam. Mehrjui velja za enega od utemeljiteljev novega vala iranskega filma.