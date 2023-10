AMZS gosti mednarodno tekmovanje in usposabljanje mehanikov

Vransko, 17. oktobra - AMZS bo od danes do petka po šestih letih ponovno gostil mednarodno tekmovanje in usposabljanje za odličnost cestnih patrulj Road Patrol Training for Excellence. Na dogodku, ki se bo odvil v Ljubljani in v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, bodo sodelovale ekipe mehanikov iz 17 avtomobilskih klubov, so sporočili iz AMZS.