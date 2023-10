Grški vladajoči konservativci nezadovoljni po lokalnih volitvah

Atene, 16. oktobra - Grška vladajoča konservativna stranka Nova demokracija (ND) je utrpela poraz na drugem krogu lokalnih volitev v nedeljo. Premier Kiriakos Micotakis je priznal, da ni zadovoljen z rezultati. Med drugim so poraz utrpeli v prestolnici Atene in drugem največjem mestu Solun.