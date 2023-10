Umrla filmska igralka Suzanne Somers

Los Angeles, 16. oktobra - V 77. letu starosti je zaradi posledic raka na dojki v nedeljo umrla ameriška igralka in pisateljica Suzanne Somers, je sporočil njen tiskovni predstavnik. Igralka bi sicer prav danes praznovala svoj 77. rojstni dan. Somers je igrala v številnih televizijskih serijah in v filmih, kot sta Bullitt in Ameriški grafiti.