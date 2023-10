V Zagrebu tri zmage slovenskih taekwondoistov

Zagreb, 16. oktobra - Slovenski taekwondoisti so v nedeljo odlično nastopili na odprtem prvenstvu Hrvaške v Zagrebu, tekmovanju serije G-1. Zmago so dosegli Domen Molj v kategoriji do 54 kg, Lin Kovačič v kategoriji do 54 kg in Patrik Divkovič v kategoriji do 87 kg. Ivan Trajković je v kategoriji do 80 kg osvojil bron.