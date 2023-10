Wales z goloma Wilsona boljši od Hrvaške

Ljubljana, 15. oktobra - Nogometaši Walesa so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 danes doma premagali Hrvaško z 2:1 in naredili velik korak proti uvrstitvi na EP. V skupini D so se namreč po točkah zdaj izenačili s Hrvati na drugem mestu. V tej skupini so na prvem mestu Turki, ki so danes visoko s 4:0 ugnali Latvijo in s tem že potrdili uvrstitev na euro.