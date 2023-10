Delo o brezbrižnosti do covida-19 (16. 10.)

Ljubljana, 15. oktobra - Brigite Ferlič Žgajnar v komentarju Komu mar, če okuženi hodite naokoli piše o brezbrižnosti do virusov po epidemiji covida-19. Avtorica meni, da je koronavirus resda izgubil moč, kar pa ne pomeni, da je nima več. Starejše in imunološko oslabljene lahko še vedno izčrpa do te mere, da morajo v bolnišnico, še poudarja.