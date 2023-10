Vreme: Zvečer ponehanje padavin, ponoči zjasnitev

Ljubljana, 15. oktobra - Zvečer bo dež od zahoda oslabel in ponehal, ponoči se bo zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod se bo veter polegel, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo večinoma sončno, burja na Primorskem bo oslabela. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem ob šibki burji okoli 8, najvišje dnevne od 9 do 13, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj megleno. V sredo bo pretežno oblačno. Popoldne bo ponekod na zahodu rahlo deževalo. V četrtek bo oblačno. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo deževalo, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, spet bo topleje.

Vremenska slika: Za hladno fronto, ki je danes prešla Slovenijo, priteka k nam od severovzhoda hladnejši in še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Padavine bodo zvečer oslabele in postopno ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob severnem Jadranu zmerna, v Kvarnerju močna burja. V ponedeljek bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Burja ob severnem Jadranu bo slabela.