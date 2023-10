Kitajka Zheng Qinwen do druge turnirske zmage

Peking, 15. oktobra - Kitajka Zheng Qinwen je zmagovalka teniškega turnirja WTA v kitajskem Zhengzhouju z nagradnim skladom 738.820 evrov. Enaindvajsetletna Kitajka je v današnjem finalu po dveh urah in 29 minutah premagala šest let starejšo Čehinjo Barboro Krejčikovo z 2:6, 6:2 in 6:4 ter dosegla svojo drugo turnirsko zmago po letošnjem zmagoslavju v Palermu.