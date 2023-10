Papež pozval k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za prebivalce Gaze

Vatikan, 15. oktobra - Papež Frančišek je danes pozval k odprtju humanitarnih koridorjev za prebivalce območja Gaze, ki ga bombardira in oblega izraelska vojska. "Humanitarno pravo je treba spoštovati, zlasti v Gazi, kjer je nujno in potrebno zagotoviti humanitarne koridorje in pomagati prebivalstvu," je dejal papež.