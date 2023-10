Humanitarna pomoč za Gazo obtičala v Egiptu

Kairo, 15. oktobra - Konvoji humanitarne pomoči, namenjeni v Gazo, so obtičali pred zaprtim mejnim prehodom Rafa med Egiptom in palestinsko enklavo. Edini mejni prehod na meji z Gazo, ki ga ne nadzoruje Izrael, je zaprt od torka, humanitarne razmere v Gazi, kjer primanjkuje osnovnih življenjskih dobrin, pa so vse bolj zaostrene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.