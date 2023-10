Kekovi izbranci v Belfast po novo stopničko proti EP

Ljubljana, 15. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca je v soboto zvečer še povečala upe na uvrstitev na prvo veliko tekmovanje po svetovnem prvenstvu 2010. Na krilih Benjamina Šeška in dobre ekipne predstave je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 strla Finsko s 3:0 in se bo v ponedeljek popoldne z zvrhano mero odločnosti in optimizma odpravila v Belfast.