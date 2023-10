Tudi odbojkarji Calcita zanesljivi

Ljubljana, 14. oktobra - Odbojkarji Calcita Volleyja so tako kot njihove kolegice po dveh krogih 1. DOL Sportklub vknjižili šest točk. Tokrat so v domači dvorani s 3:0 v nizih ugnali Hišo na kolesih Triglav. Na drugi tekmi je po tesnem razpletu Merkur Maribor v gosteh ugnal Alpacem Kanal, nekdanji Salonit. V nedeljo bo še obračun Panvite Pomgrada in Fužinarja Sij Metala.