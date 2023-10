Argentinci presenetili Valižane in se uvrstili v polfinale

Marseille, 14. oktobra - Z dvobojem med Argentino in Walesom so se v Franciji začeli izločilni boji na svetovnem prvenstvu v ragbiju. Nekoliko presenetljivo so slavili predstavniki Južne Amerike, ki so bili v Marseillu od Walesa boljši s 29:17. Drevi se bosta v Parizu pomerili še reprezentanci Irske in Nove Zelandije.