Budimpešta, 14. oktobra - Slovenski ragbisti so z zmago začeli nastope v novem ciklu konferenčne lige evropskega ragbija (2023/24). V Budimpešti so premagali Madžare z 29:17. Naslednja tekma encijane čaka naslednjo soboto, ko bodo v Ljubljani gostili Bosno in Hercegovino.