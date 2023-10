Kitajsko-ameriški finale v Seulu

Seul, 14. oktobra - Kitajka Yuan Yue in Američanka Jessica Pegula sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Seulu z nagradnim skladom 245.410 evrov. Pegula, prva nosilka turnirja, je v polfinalu premagala Belgijko Yanino Wickmayer s 6:4 in 6:3, Yuan pa je bila s 6:7 (3), 6:4 in 6:2 boljša od Američanke Emine Bektas.