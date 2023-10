Savdska Arabija prekinila pogovore o normalizaciji odnosov z Izraelom

Tel Aviv/Rijad, 14. oktobra - Savdska Arabija je do nadaljnjega prekinila pogovore o morebitni normalizaciji odnosov z Izraelom, so danes za tuje tiskovne agencije potrdili dobro obveščeni viri. Prekinitev pogovorov je povezana z izraelskim bombardiranjem območja Gaze in prisilnim preseljevanjem tamkajšnjega palestinskega prebivalstva.