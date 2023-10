Ljubljana, 14. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani (zamuda 40 minut), ter na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru (zamuda 5-10 minut).