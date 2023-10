Slovenski PEN svari pred izraelsko ofenzivo na Gazo

Ljubljana, 14. oktobra - Slovenski PEN je objavil javno pismo, v katerem je slovensko vlado pozval, naj pozove Izrael, da slednji, kot so zapisali, "ne sproži kaznovalnega pohoda v Gazo" ter zaustavi tanke in letala. Vlado so tudi opozorili, da z "izjavami brezrezervne podpore Izraelu prispeva k zaostrovanju tega mednarodnega konflikta".