Vreme: Na vzhodu sončno, drugod zmerno, ponekod pretežno oblačno

Ljubljana, 14. oktobra - Danes bo v zahodni, občasno tudi v osrednji Sloveniji, zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo povsod pooblačilo. Padavine se bodo krepile in od zahoda do jutra zajele večji del Slovenije. V južnih krajih bo lahko tudi zagrmelo. Zapihal bo severovzhodnik. Zjutraj bodo temperature od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno s padavinami, predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem popoldne zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale. V ponedeljek in torek bo povečini sončno in razmeroma hladno. Burja na Primorskem bo v ponedeljek slabela.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega proti jugu do srednje Evrope. Hladna fronta se od severozahoda pomika nad Alpe in bo jutri zjutraj dosegla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topel in v nižjih zračnih plasteh bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo predvsem v krajih vzhodno od nas precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na območju Karnijskih in zahodnih Julijskih Alp ter v Gorskem Kotarju bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V nedeljo bo oblačno s padavinami, ki jih bo manj v sosednjih krajih Italije. Hladilo se bo, zapihal bo veter vzhodnih smeri, ob severnem Jadranu zmerna, v Kvarnerju močna burja.

Biovreme: Danes bo obremenitev zaradi vremena zmerna, a se bo zvečer počasi stopnjevala. Zvečer se bo obremenitev kazala v obliki povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje sprva obremenilen, čez dan bo obremenitev postopno popustila.