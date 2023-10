V NHL zmagi za Arizono in Pittsburgh

Washington, 14. oktobra - Hokejisti Arizona Coyotes so v noči s petka na soboto v severnoameriški ligi NHL na gostovanju po izvajanju kazenskih strelov s 4:3 premagali New Jersey Devils in tako novo sezono odprli z zmago. V gosteh so slavili tudi hokejisti Pittsburgh Penguins, ki so bili s 4:0 boljši od Washington Capitals.