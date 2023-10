Ljutomerčani in Vrhničani do visokih zmag v 1. SFL

Ljubljana, 14. oktobra - Klubi v prvi slovenski futsal ligi so opravili tekme drugega kroga. Do najvišje zmage so prišli člani kolektiva iz Ljutomera, ki so z 9:1 odpravili Dobrepolje. Vrhničani pa so na Škofijah zmagali brez prejetega gola s 5:0. Dobovec je po preobratu slavil zmago v Kobaridu s 4:1, tekma v Sevnici se je končala z delitvijo točk.