Umrla nobelovka Louise Glück

Washington, 14. oktobra - V 81. letu starosti je v petek umrla ameriška pesnica, prejemnica Nobelove nagrade leta 2020, Louise Glück, so sporočili z univerze Yale, kjer je poučevala. Glück je v svojih pesmih iskala univerzalno in pri tem črpala navdih iz mitov in klasičnih motivov, ki so del večine njenih knjig.