New York, 13. oktobra - Na gibanje indeksov je konec tedna vplivalo predvsem morebitno zaostrovanje konflikta med Izraelom in Hamasom. Zaradi pričakovanega tveganega konca tedna so vlagatelji na ameriških borzah bolj pesimistični, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nafta in zlato sta se podražila.