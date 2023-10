Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 10.)

Ljubljana, 13. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o imenovanju zdravstvene ministrice Valentine Prevolnik Rupel, ki jo je DZ podprl z 48 glasovi za in 17 proti. Agencije so poročale tudi o razrešitvi kmetijske ministrice Irene Šinko. Avstrijska tiskovna agencija APA je poročala o častnem gostovanju Slovenije na Frankfurtskem knjižnem festivalu.