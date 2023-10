Trento, 13. oktobra - Potem ko so prireditelji kolesarske dirke po Italiji pred dnevi razkrili, kako bo potekal uvod Gira 2024, so danes predstavili še preostale etape ene največjih kolesarskih dirk na svetu. Ta bo v naslednji, že 107. izvedbi potekala od 4. do 26. maja.