Glasovanje o razrešitvi Irene Šinko: 49 za, 1 proti

Ljubljana, 13. oktobra - Na glasovanju o razrešitvi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko je njen odhod podprlo 49 poslancev Svobode, SD, Levice in NSi. Poslanci SDS so se skupaj s poslanko Levice Tatjano Greif in poslancem narodnosti Ferencem Horvathom vzdržali, proti je glasovala poslanka SDS Karmen Furman.