V Kranju pripravili operativni program varstva okolja

Kranj, 14. oktobra - Mestna občina Kranj je javno razgrnila osnutek operativnega programa varstva okolja v občini za obdobje do leta 2050. S tem strateškim dokumentom natančneje obravnava okoljske izzive občine in možne prilagoditve skupnosti nanje. Razgrnitev traja do 10. novembra, javna obravnava pa bo 23. oktobra.