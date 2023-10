Sodni svet za čimprejšnjo ureditev plačnega položaja sodnikov

Ljubljana, 14. oktobra - Temeljni problem sodstva ostajajo plače in prejemki sodnikov in podpornega osebja, v poročilu za leto 2022 ugotavlja Sodni svet. Vlado in državni zbor poziva, da navedeno stanje uredita čim prej, po možnosti še pred iztekom šestmesečnega roka, ki ga je za odpravo neustavnosti glede sodniških plač določilo Ustavno sodišče RS.