V zbornici od Prevolnik Rupel pričakujejo učinkovito implementacijo ukrepov za izboljšanje zdravstvenega sistema

Ljubljana, 13. oktobra - V Zdravniški zbornici Slovenije novi ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel ob imenovanju čestitajo in ji želijo uspešno delo, saj jo čaka zahtevna naloga. Želijo tudi odprt dialog in dobro sodelovanje na vseh področjih izboljševanja zdravstvenega sistema ter učinkovito implementacijo ukrepov, so zapisali v odzivu za STA.