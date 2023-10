DNS in aktiv fotoreporterjev opozarjata na nepošteno prakso Dnevnika pri izplačilu honorarjev

Ljubljana, 13. oktobra - V DNS in Aktivu fotoreporterjev in fotografov opozarjajo na nesprejemljivost retroaktivnega znižanja honorarjev, kar naj bi se zgodilo pri časopisu Dnevnik. Honorarnim sodelavcem naj bi v septembru izplačali honorarje, ki ne odražajo opravljenega dela, o nižjem honorarju pa so jih obvestili šele po že opravljenem delu. Takšna praksa je nepoštena.