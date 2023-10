Na Zahodnem bregu na shodih solidarnosti s Palestinci v Gazi ubitih devet ljudi

Ramala, 13. oktobra - Na Zahodnem bregu danes potekajo shodi solidarnosti s Palestinci na območju Gaze, ki so po vdoru palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael tarča izraelskih zračnih napadov in blokade. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo v spopadih z izraelskimi silami, ki so ob tem izbruhnili, ubitih najmanj devet Palestincev.