ZN: Izraelsko obleganje spreminja Gazo v "peklensko luknjo"

Bejrut/Ženeva, 13. oktobra - Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je danes sporočila, da izraelsko obleganje in nenehno bombardiranje območja Gaze spreminja to gosto naseljeno palestinsko enklavo v "peklensko luknjo". Rdeči križ pa je ob tem opozoril, da silovit napad Hamasa na Izrael ne more opravičiti neomejenega uničenja območja Gaze.