Glasovanje DZ o ministrici za zdravje: 48 za, 17 proti

Ljubljana, 13. oktobra - DZ je danes za novo ministrico za zdravje potrdil Valentino Prevolnik Rupel. Ministrica iz kvote Gibanja Svoboda je ob nekaj odsotnostih zaradi bolezni dobila podporo 48 poslancev Svobode, SD in Levice. Pričakovano pa so ji podporo odrekli v opozicijskih SDS in NSi, kjer pa je bilo odsotnosti še več. Glasovalo je skupaj le 65 poslank in poslancev.