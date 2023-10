Vreme: Ponoči bo oblačno od zahoda proti osrednji Sloveniji

V vzhodnih krajih bo precej jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 10 stopinj Celzija.

V soboto bo v zahodni, občasno tudi v osrednji Sloveniji, zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribih severne Primorske in na območju zahodnih in južnih Julijskih Alp bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo oblačno s padavinami, predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Hladilo se bo, meja sneženja se bo proti večeru spustila pod 1500 metrov nadmorske višine. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem popoldne zmerna burja. V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale. V ponedeljek dopoldne bo delno jasno, nato se bo pooblačilo. Ponekod bo pihal še veter vzhodnih smeri. Razmeroma hladno bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Alpami počasi slabi. Nad obalami zahodne Evrope sta dve vremenski fronti, ki se bosta začeli pomikati v notranjost celine. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka topel in pri tleh razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod delno jasno. Na območju Karnijskih Alp in zahodnih Julijcev ter v Gorskem Kotarju bo ponekod občasno rahlo deževalo. V soboto bo predvsem v krajih vzhodno od nas precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na območju Karnijskih in zahodnih Julijskih Alp ter v Gorskem Kotarju bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik.