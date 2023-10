V participativni proračun občine Izola sedem predlogov občanov

Izola, 14. oktobra - Občina Izola bo v predlog proračuna za prihodnji dve leti uvrstila sedem projektnih predlogov, ki so jih prispevali občani. Skupaj so vredni približno 100.000 evrov. Na razpis za uvrstitev v participativni proračun je sicer pravočasno prispelo 13 predlogov, vendar nekateri niso ustrezali pogojem, so sporočili z občine Izola.