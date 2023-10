Psihoterapevtska stroka izven zdravstva zavrača očitke Zbornice kliničnih psihologov

Ljubljana, 13. oktobra - Predstavniki psihoterapevtske stroke, ki deluje zunaj zdravstva, so se odzvali in zavrnili nedavne izjave Zbornice kliničnih psihologov, da predlog zakon o psihoterapiji pod krinko skrajševanja čakalnih dob uvaja nestrokovne in za ljudi nevarne rešitve. Upajo, da bo Slovenija po dolgih letih kmalu dobila sodoben in mednarodno primerljiv zakon.