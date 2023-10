Koalicija v razpravi poudarila, da je zdravstvena reforma prioriteta vlade, opozicija opozorila na neizpolnjene obljube

Ljubljana, 13. oktobra - Koalicijski poslanci so v razpravi na izredni seji DZ, kjer odločajo o kandidaturi Valentine Prevolnik Rupel, poudarili, da je zdravstvena reforma še vedno prioriteta vlade. Poslanci opozicije pa so predvsem opozarjali na neizpolnjene obljube. Strinjali pa so se, da je odločitev Prevolnik Rupel za kandidaturo pogumna odločitev in ji zato čestitali.