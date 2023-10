Razpisan natečaj za ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo

Izola, 13. oktobra - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je po naročilu občin Izola in Koper objavila javni natečaj za ureditev območja nekdanje obalne ceste. Natečajne rešitve ne smejo vsebovati širitve kopnega v morje in gradnje stavb, izjema so sanitarije za kopalce. Natečaj bo odprt do 21. decembra, so danes sporočili iz Občine Izola.