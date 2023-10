Celjani celinski pokal začeli z visoko zmago

Riga, 13. oktobra - Hokejisti ekipe RTS Pellet Celje so danes v latvijski Jelgavi začeli nastope v celinskem pokalu. Celjani prvič igrajo v tem mednarodnem klubskem tekmovanju, na današnji uvodni tekmi turnirja pa so premagali belgijski Liege Bulldogs z 9:3 (2:1, 2:2, 5:0). V skupini sta še Zemgale Jelagava in romunski Brasov, v nadaljevanje vodi le prvo mesto.