V Afganistanu poročajo o eksploziji v šiitski mošeji

Kabul, 13. oktobra - V šiitski mošeji na severu Afganistana je med današnjo molitvijo odjeknila eksplozija, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali očividci. Po navedbah ene od prič so bili pri tem številni mrtvi in ranjeni. Talibanske oblasti so obsodile eksplozijo, katere vzrok za zdaj ni znan, drugih podrobnosti pa niso navedle.