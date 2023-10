V Gibraltarju na volitvah zmagala vladajoča koalicija

Gibraltar, 13. oktobra - V Gibraltarju sta stranki vladajoče koalicije pod vodstvom socialdemokrata Fabiana Picarda zmagali na parlamentarnih volitvah, ki so potekale v četrtek. Koalicija Gibraltarske socialistične delavske stranke (GSLP) in liberalne stranke LPG, ki je na oblasti 12 let, je osvojila devet od 17 sedežev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.