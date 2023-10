Slovenski nogometni upi zmagali na Cipru

Larnaka, 13. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v Achnasu na Cipru igrala tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Izbranci Milenka Aćimovića so proti domači vrsti zmagali s 3:0 (2:0). Naslednja kvalifikacijska tekma slovenske upe čaka v torek ob 18. uri, ko bodo v Murski Soboti gostili Avstrijo.