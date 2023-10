Pred sto leti se je rodil italijanski pisatelj Italo Calvino

Rim, 15. oktobra - Pred sto leti se je rodil italijanski pisatelj in novinar Italo Calvino. Calvino, čigar dela so občudovali v Veliki Britaniji, Avstraliji in ZDA, je bil ob smrti najbolj prevajani sodobni italijanski pisatelj. Pri Mladinski knjigi sta lani izšli knjigi italijanskih pravljic, ki jih je Calvino pripravil po vzoru bratov Grimm.