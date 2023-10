PES zaradi povezovanja z nacionalisti izključila slovaški stranki

Bruselj, 13. oktobra - Stranka evropskih socialistov (PES) je v četrtek odločila, da suspendira članstvo slovaških strank Smer-SD in Glas-SD, ki sta po volitvah sklenili koalicijo z nacionalistično SNS. V drugi največji politični skupini socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu pa so ob tem napovedali, da bodo začasno izključili tri poslance stranke Smer.